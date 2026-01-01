В МЧС сообщили о сильном ветре в Прикамье 10 мая

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 10 мая в отдельных районах Пермского края ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с. В южных областях края сохраняется высокий уровень пожарной опасности, соответствующий 4 классу.

В связи с ожидаемыми погодными условиями в МЧС рекомендуют держаться подальше от деревьев, строительных конструкций и линий электропередачи, а также избегать парковки автомобиля рядом с ними; в случае аварийных ситуаций на электросетях необходимо немедленно отключить все электрические приборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует придерживаться скоростного режима, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Движение нужно осуществлять с учетом состояния дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе через дорогу.

Перед использованием газовых приборов необходимо проверить их тягу.

Телефон вызова экстренных служб — 112.

