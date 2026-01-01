Стоимость возведения крематория в Перми выросла на 19 млн рублей Объём инвестиций в проект оценивается в 377 млн рублей

участок, где собираются построить крематорий / фото: kadbase.ru

В Перми стоимость возведения крематория на Северном кладбище выросла на 19 млн руб. Как стало известно «Новому компаньону», в данный момент объём инвестиций оценивается в 377,18 млн руб. Построить объект АО «Пермский региональный оператор ТКО» намерен до 2029 года.

Ранее сумма вложений составляла 358 млн руб. Комплекс на четыре печи мощностью 15 тыс. кремаций в год планируют построить на земельном участке площадью 4,57 га. Первым этапом будет построено две печи на 7,5 тыс. кремаций в год при круглосуточном графике работы объекта семь дней в неделю.

Проект получил статус приоритетного в 2025 году. Зимой 2026-го проектная документация на выполнение работ получила положительное заключение госэкспертизы.

Как сообщал «Новый компаньон», на прошлой неделе администрация Перми утвердила порядок деятельности крематориев на территории города. Документом устанавливаются требования к их устройству, оформлению услуг и порядку проведения кремации и выдачи урн с прахом, правила посещения, а также обязанности и ответственность крематориев.

