Проект строительства пермского крематория получил положительное заключение госэкспертизы Объект планируется возвести на Северном кладбище

участок, где собираются построить крематорий / фото: kadbase.ru

Как стало известно «Новому компаньону», проект строительства крематория, который планируется возвести на территории Северного кладбища в Перми, получил положительное заключения Главной государственной экспертизы.

Объектом экспертизы были проектная документация и результаты инженерных изысканий, подготовленные ООО «Аудитпроектстрой».

Возведением крематория занимается региональный оператор «ПРО ТКО».

В конце прошлого года проект строительства объекта был подготовлен и передан на рассмотрение государственной экспертизы в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что стоимость строительства станет известна после экспертизы и утверждения сметной документации.

Напомним, власти Перми долгие годы попытались построить крематорий на Восточном кладбище, однако безуспешно: проект был заморожен, несмотря на значительную степень готовности. В 2023 году мэрия решили остановить работы, а затем чиновники администрации представили депутатам гордумы альтернативный вариант — возведение крематория из быстровозводимых конструкций на территории Северного кладбища.

К реализации проекта привлекли краевого оператора АО «ПРО ТКО», который отвечает за строительство. В свою очередь, городская администрация предоставила земельный участок. Проект планируется реализовать в несколько этапов: сначала построят крематорий мощностью 10 тыс. кремаций в год, а затем зал прощания.

