Подготовлен проект строительства крематория на Северном кладбище Перми Документ передан на экспертизу Поделиться Твитнуть

проект крематория на Восточном кладбище

Администрация Перми

Согласно информации, предоставленной пресс-службой АО «ПРО ТКО» изданию «Коммерсантъ-Прикамье», проект строительства крематория модульного типа для Северного кладбища в Перми подготовлен и передан на рассмотрение государственной экспертизы. Общая стоимость строительства станут известны после завершения экспертизы и утверждения сметной документации.

Напомним, городские власти ранее предпринимали попытки построить крематорий на Восточном кладбище, однако проект был заморожен, несмотря на значительную степень готовности. В 2023 году администрация Перми решила приостановить работы и в феврале представила депутатам городской думы альтернативный вариант — возведение крематория из быстровозводимых конструкций на территории Северного кладбища.

В июне прошлого года стало известно о привлечении краевого оператора АО «ПРО ТКО» к реализации проекта ускоренного строительства крематория на Северном кладбище в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Функции распределены следующим образом: оператор ТКО отвечает за строительство, а городская администрация предоставляет земельный участок. Проект планируется реализовать в несколько этапов, с завершением первого этапа, включающего крематорий мощностью 10 тыс. кремаций в год и зал прощания, в 2024—2025 годах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.