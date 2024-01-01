Алёна Бронникова Строительство нового крематория в Перми на Северном кладбище оценили в 358 млн рублей Проекту присвоен статус приоритетного Поделиться Твитнуть

участок, где собираются построить крематорий / фото: kadbase.ru

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестпроекту строительства нового крематория на Северном кладбище в Перми. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое правительство, данный статус позволит иницатору АО «Пермский региональный оператор ТКО» получить участок для реализации проекта без проведения торгов.

Комплекс мощностью 15 тыс. кремаций в год возведут на земельном участке площадью 4,57 га. Объём инвестиций составит 358 млн руб. В результате реализации проекта будут созданы 16 рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2029 году.

Напомним, в июне городские власти сообщили, что собираются строить быстровозводимый крематорий на территории Северного кладбища, и заняться приоритетным инвестпроектом может региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».

Первый этап власти хотят завершить в 2025 году. К этому времени должен быть построен сам крематорий и зал прощания. В ходе второго этапа регоператор должен возвести колумбарий и административное здание.

В августе «ПРО ТКО» объявил закупку на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта на Северном кладбище по ул. Красноборской. Начальная (максимальная) цена — 13 млн руб.

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