Крематорий в Перми может построить краевой оператор ТКО Его возведут в два этапа на Северном кладбище Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительством быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища Перми может заняться региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, проект будет реализовываться в несколько этапов с помощью механизма приоритетного инвестпроекта. Планируется, что регоператор ТКО будет возводить крематорий, а мэрия Перми предоставит земельный участок.

Первый этап власти хотят завершить в 2024-2025 годах. К этому времени должен быть построен сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания. В ходе второго этапа регоператор должен возвести колумбарий и административное здание.

Напомним, в феврале на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству чиновники администрации озвучили планы строительства быстровозводимого здания крематория. Тогда начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов пояснил, что в мэрии изучили опыт строительства подобных объектов в других городах. Были рассмотрены несколько проектных решений, и сейчас рассматривается возможность возведения объекта на Северном кладбище.

Мясоедов также рассказал, что для реализации проекта не нужно будет расширять санитарные границы кладбища. Крематорий будет иметь самостоятельную санитарную зону. Её определят в зависимости от таких показателей, как оборудование, фильтрация и мощность.

В конце сентября прошлого года Пермская городская дума поддержала внесённые администрацией изменения в бюджет города на 2023-2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024-2025-й. На октябрьской пленарке гордумы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что «будет произведена консервация» крематория.

Напомним, в ноябре власти Перми сообщили, что пока не приняли техническое решение по строительству крематория, а реализация проекта и вовсе поставлена на паузу до 2025 года.

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