Максим Артамонов Власти Перми пока не приняли техническое решение по строительству крематория Реализация проекта поставлена на паузу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании профильного комитета Пермской городской думы чиновники мэрии отчитались перед депутатами об изменениях в текущий бюджет Перми. По словам начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной, проект решения предусматривает в 2023 году увеличение объёма доходов бюджета в размере 41 млн руб. за счёт дотаций на стимулирование. Предлагается перенести с 2023 и 2024 годов на 2025-й расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 68 млн руб. и на обустройство долины реки Данилихи с 2023 на 2024 год в сумме 50 млн руб.

Высвобожденные средства планируется направить на выкуп нежилых помещений аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 (62 млн руб.), на отраслевые мероприятия в сфере жилищных отношений (27 млн руб.), увеличение резервного фонда (10 млн руб.) и дополнительно на финансирование спортшкол Перми (8,7 млн руб.).

Кроме того, предлагается перераспределить средства по департаменту ЖКХ между мероприятиями на капремонт многоквартирных домов в сумме 19,8 млн руб., по департаменту транспорта — на оплату услуг эквайринга в сумме 15 млн руб. и на ремонт трамвайных путей в сумме 31,8 млн руб.

Во время обсуждения проекта изменений депутаты поинтересовались, какое решение принято по строительству крематория и что с ним будет происходить: консервация, заморозка или отказ от проекта.

Присутствовавший на заседании начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов сообщил, что администрация пока не определилась.

«Произошёл перенос срока по капремонту этого объекта. В настоящее время техническое решение окончательно не принято. Мы, конечно, будем заниматься реализацией, но решение пока не принято», — сказал Мясоедов.

Напомним, в конце сентября Пермская городская дума поддержала внесённые администрацией изменения в бюджет города на 2023-2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024-2025-й. На октябрьской пленарке гордумы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что «будет произведена консервация» крематория.

О том, что происходит с крематорием и кладбищами в Перми, можно почитать в нашем материале.

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