Максим Артамонов

Власти Перми пока не приняли техническое решение по строительству крематория

Реализация проекта поставлена на паузу

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  Архив ИД «Компаньон»

На заседании профильного комитета Пермской городской думы чиновники мэрии отчитались перед депутатами об изменениях в текущий бюджет Перми. По словам начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной, проект решения предусматривает в 2023 году увеличение объёма доходов бюджета в размере 41 млн руб. за счёт дотаций на стимулирование. Предлагается перенести с 2023 и 2024 годов на 2025-й расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 68 млн руб. и на обустройство долины реки Данилихи с 2023 на 2024 год в сумме 50 млн руб.

Высвобожденные средства планируется направить на выкуп нежилых помещений аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 (62 млн руб.), на отраслевые мероприятия в сфере жилищных отношений (27 млн руб.), увеличение резервного фонда (10 млн руб.) и дополнительно на финансирование спортшкол Перми (8,7 млн руб.).

Кроме того, предлагается перераспределить средства по департаменту ЖКХ между мероприятиями на капремонт многоквартирных домов в сумме 19,8 млн руб., по департаменту транспорта — на оплату услуг эквайринга в сумме 15 млн руб. и на ремонт трамвайных путей в сумме 31,8 млн руб.

Во время обсуждения проекта изменений депутаты поинтересовались, какое решение принято по строительству крематория и что с ним будет происходить: консервация, заморозка или отказ от проекта.

Присутствовавший на заседании начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов сообщил, что администрация пока не определилась.

«Произошёл перенос срока по капремонту этого объекта. В настоящее время техническое решение окончательно не принято. Мы, конечно, будем заниматься реализацией, но решение пока не принято», — сказал Мясоедов.

Напомним, в конце сентября Пермская городская дума поддержала внесённые администрацией изменения в бюджет города на 2023-2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024-2025-й. На октябрьской пленарке гордумы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что «будет произведена консервация» крематория.

О том, что происходит с крематорием и кладбищами в Перми, можно почитать в нашем материале.

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