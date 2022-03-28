Максим Артамонов Места не столь похоронные Городские власти обсудили проблему дефицита мест на кладбищах Перми и перспективы строительства крематория Поделиться Твитнуть

Вопрос о строительстве крематория на кладбище «Восточное», а точнее, его достройке, стоит в Перми уже не первый год. Весной этого года администрация заключила договор с подрядчиком на завершение работ, и казалось, что финал этой истории близок, однако неожиданно контракт был расторгнут. Вернуться к решению этого вопроса городские власти планируют в следующем году.

Проект крематория

На пленарке Пермской городской думы, которая состоялась в конце сентября, депутаты в очередной раз подняли тему строительства крематория. Отчитываться пришлось уже новому главе города Эдуарду Соснину.

В ходе заседания депутат Олег Шлыков заметил, что «каждый новый руководитель администрации говорит о том, что вопрос будет решён, но воз и ныне там».

«У меня вопрос: готовы ли вы взять на себя обязательства по достройке данного объекта? Существует серьёзная проблема с местами захоронения, о чём неоднократно упоминала администрация», — высказал своё мнение депутат.

Глава Перми отметил, что этот вопрос сейчас находится на уровне Российской Федерации. Есть решение Верховного суда, которое запрещает использовать крематории частным компаниям.

«Мы все прекрасно понимаем, что в планах городской администрации было привлечение частного инвестора для строительства крематория. Депутаты Госдумы от Пермского края нам говорят, что на осенней сессии этот вопрос стоит в плане. Если будет принято решение, что крематории могут быть использованы в части концессионных соглашений, то снимутся законодательные ограничения, которые существуют», — пояснил Эдуард Соснин.

Он добавил, что сейчас уже «есть интересанты, которые готовы зайти на реализацию этого проекта».

В итоге Пермская городская дума поддержала внесённые администрацией изменения в бюджет города на 2023—2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024—2025 годы.

Предыстория вопроса

Первые попытки начать строительство крематория в Перми предпринимались ещё в 2009 году. Была разработана проектно-сметная документация для строительства этого важного для города объекта. В 2012 году уже появились его первые очертания — планировалось построить двухэтажное здание с четырьмя печами и большим и малым траурными залами. В проекте был и колумбарий на 15 180 мест. Строительство первой очереди началось в 2013 году. Работы выполняла пермская компания «Вектор», однако строительство так и не было завершено.

Два года назад городские власти озвучивали планы о том, чтобы передать возведение крематория частному инвестору. По задумке чиновников концессионер должен был построить весь комплекс, однако позже это решение пересмотрели и вернулись к вопросу о достройке за счёт городского бюджета.

В апреле 2023 года администрация Перми заключила контракт на достройку объекта на 472 млн руб. с ООО «Русразвитие». Согласно техзаданию подрядчик должен был завершить строительство здания, смонтировать внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, а также установить кремационное оборудование.

Вскоре строительством заинтересовались силовики. Они провели обыски в МКУ «Пермблагоустройство» и изъяли связанные с крематорием документы. После этого учреждение расторгло договор с подрядчиком по соглашению сторон.

Позже Пермское УФАС назвало причину расторжения контракта. В ведомстве установили, что это произошло из-за неготовности строительной площадки по вине заказчика. В действиях МКУ «Пермблагоустройство» антимонопольщики выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В начале сентября в пермской мэрии не смогли назвать сроки завершения строительства городского крематория, однако заверили, что администрация «вопрос контролирует».

А что с кладбищами?

В департаменте дорог и благоустройства сообщили, что с начала 2023 года в Перми было 5244 захоронения. Из них традиционные (новые) — 1282 захоронения, захоронения в могилу ранее умершего близкого человека — 2783, невостребованные — 345, урны — 834.

По данным начальника департамента дорог и благоустройства администрации Дмитрия Мясоедова, который в августе отчитывался перед депутатами об организации новых мест для захоронений умерших в 2023 году, резерв подготовленных площадей на городских кладбищах составляет 1738 мест для традиционных захоронений и 3193 места для урновых захоронений. Всего — 4931 место.

Чиновник также рассказал, что профильный департамент провёл работы на кладбищах «За­озерское» и «Северное». Там планируется выделить 3 га для новых могил, однако этого недостаточно, учитывая ежегодные темпы захоронений.

«Получен резерв для традиционных захоронений на 2700 мест. На сегодняшний момент при анализе данных кладбищ мы имеем чёткое понимание, что есть свободные площади 10 га, подготовка которых позволит получить дополнительный резерв на 8,5 тыс. новых мест для захоронений. В расчёте цен на июнь 2023 года стоимость работ по подготовке этих площадей составляет 77 млн 709 тыс. руб. Необходимый срок — 12 месяцев. Для реализации этих мероприятий потребуется дополнительное финансирование из бюджета Перми», — пояснил Мясоедов.

Подготовка площадей производится традиционным способом. Она включает в себя расчистку и планировку территории, отсыпку песком площади для захоронений, устройство проездов и водоотводных канав.

Сейчас департамент анализирует возможность использования альтернативных технологий подготовки мест для захоронений умерших, чтобы сократить расходы из бюджета.

«Ситуация не очень хорошая»

На той же августовской пленарке Пермской городской думы у депутатов возникли опасения в связи с дефицитом мест на кладбищах города.

«Мы знаем, что годовое захоронение у нас порядка 12 тыс., и даже с учётом того, что есть резерв, всё равно ситуация на сегодняшний день не очень хорошая. Исходя из динамики захоронений по 2023 году, исчерпание площадей возможно уже в первом квартале 2024 года», — считает депутат Владимир Манин.

В 2022 году количество новых захоронений составило 2402, подзахоронений — 5006, захоронений невостребованных умерших — 542, урновых захоронений — 894. Таким образом, в 2022 году подзахоронений было больше на 2406, чем в 2021 году.

Владимир Манин попросил чиновников администрации подготовить пояснения по строительству крематория, потому что «ситуация уже настораживает».

«Что мы собираемся делать и в какие конкретно сроки? Потому что возить людей, извините, для кремации в Свердловскую область или в другие территории становится накладным», — отметил тогда Владимир Манин.

Где хоронят?

На сегодняшний день в Перми 17 действующих кладбищ. На каждом из них возможны урновые захоронения, на трёх кладбищах разрешено осуществлять новые захоронения (Головановское, Заозерское, Северное — только почётный, мусульманский, детский кварталы).

На девяти кладбищах из 17 возможны только подзахоронения к могиле (в могилу) близкого родственника. Это кладбища Закамское, Северное, «Кислотные дачи», Южное, Ново-Лядовское, Верхне-Курьинское, «Банная гора» (новое), Головановское и Заозерское.

Общая площадь кладбищ, на которых возможно осуществлять новые захоронения, сейчас составляет 276 га.

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