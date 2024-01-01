Максим Артамонов В Перми собираются построить крематорий на Северном кладбище Во сколько он обойдётся бюджету, в администрации пока не считали Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству чиновники администрации озвучили планы по строительству быстровозводимого здания крематория, которое планируется возвести на территории Северного кладбища. Об этом рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов, отчитываясь перед депутатами о планах по организации новых мест для захоронения.

Чиновник пояснил, что в мэрии изучили опыт строительства подобных объектов в других городах. Были рассмотрены несколько проектных решений, и сейчас рассматривается возможность возведения объекта на Северном кладбище.

Депутаты спросили, есть ли уже «дорожная карта» по строительству и какое потребуется финансирование. Мясоедов ответил, что объём необходимых средств будет определён после того, как чиновники уточнят все технические показатели.

При этом для реализации проекта не нужно будет расширять санитарные границы кладбища. Крематорий будет иметь самостоятельную санитарную зону. Её определят в зависимости от таких показателей, как оборудование, фильтрация и мощность.

Земельный участок под новый объект, по словам Мясоедова, уже определён.

Напомним, в конце сентября Пермская городская дума поддержала внесённые администрацией изменения в бюджет города на 2023-2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024-2025-й. На октябрьской пленарке гордумы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что «будет произведена консервация» крематория.

В ноябре прошлого года власти Перми заявили, что пока не приняли техническое решение по строительству крематория, а реализация проекта и вовсе поставлена «на паузу» до 2025 года.

О том, что происходит с крематорием и кладбищами в Перми, можно почитать в нашем материале.

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