На проект крематория на Северном кладбище Перми выделили 13 млн рублей Подрядчик определится в начале сентября Поделиться Твитнуть

участок, где собираются построить крематорий / фото: kadbase.ru

АО «Пермский региональный оператор ТКО» объявил закупку на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория в Перми. Он должен появиться на Северном кладбище на земельном участке по ул. Красноборской (на фото). Информация появилась на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена — 13 087 610 руб.

Заявки принимаются до 29 августа, исполнителя определят 5 сентября. После заключения контракта на выполнение работ подрядчику отводится 250 календарных дней.

Подрядчик должен гарантировать выполнение всех работ в соответствии с заданием заказчика, техническими регламентами, СНиП, иными обязательными правилами и действующими нормативными актами , своевременно и за свой счёт устранять недостатки в документации, выявленные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

Напомним, в июне городские власти объявили, что собираются строить быстровозводимый крематорий на территории Северного кладбища, и заняться приоритетным инвестпроектом может региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».

Первый этап власти хотят завершить в 2025 году. К этому времени должен быть построен сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания. В ходе второго этапа регоператор должен возвести колумбарий и административное здание.

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