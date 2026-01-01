Выплаты за информацию о пьяных водителях в Пермском крае могут увеличить Вопрос планируется рассмотреть уже в этом году

Размер выплаты за сообщения в полицию о пьяных водителях за рулём в Пермском крае могут увеличить. Об этом сообщил и.о. министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов в разговоре с «Вести Пермь».

«В настоящий момент мы прорабатываем эту возможность, думаю, что сумму вознаграждения увеличим. Сейчас собираем аналитику, статистику, сведения из других субъектов РФ. Думаю, что вопрос уже в этом году будет рассмотрен», — рассказал он.

Глава ведомства отметил, что в данный момент статистика неутешительная, наблюдается динамика увеличения преступной езды в нетрезвом виде. По вине пьяных водителей в прошлом году погибло 65 человек. Поэтому для обеспечения безопасности населения было решено также применить механизм вознаграждения за информацию правоохранителям о нетрезвых водителях.

Заявить в полицию о признаках опьянения у автолюбителя за рулём необходимо с указанием номера и марки машины, места, где это происходит, и направление движения. В течение 90 суток нужно написать заявление в минтербез и отправить по почте. Решение о выплате принимает специально созданная для этого комиссия на основании привлечения правонарушителя к ответственности. По словам Марданова, в прошлом году подтвердилось 18 случаев, в этом году выплаты были совершены по пяти заявлениям.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по итогам первого квартала 2026 года Пермский край вошёл в топ-10 регионов-антилидеров по числу ДТП, произошедших с водителями в нетрезвом состоянии. Прикамье оказалось на седьмой строчке с показателем 25. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 10,7%.

