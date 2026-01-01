Пермский край вновь вошёл в топ-10 антилидеров по числу «пьяных» ДТП При этом число аварий по этой причине снизилось на 10,7%

greatkim / ru.freepik.com

Пол итогам первого квартала 2026 года Пермский край вошёл в топ-10 регионов-антилидеров по числу ДТП, произошедших с водителями в нетрезвом состоянии. Рейтинг составило исследовательское агентство «ПромРейтинг» на основании данных ГИБДД.

Фото предоставлено ИА «ПромРейтинг»

В десятке антирейтинга Прикамье оказалось на седьмой строчке с показателем 25, снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 10,7%. Наибольшее количество «пьяных» аварий, как и в прошлом году, зарегистрировано в Краснодарском крае — 58 (-34,8%), Иркутской области — 39 (-13,3%) и Приморском крае — 35 (-40,7%).

По словам аналитиков, динамика по участникам внутри таблицы — преимущественно положительная. Однако у трёх регионов зафиксирован рост — в Хабаровском (+45%), Алтайском (+27,8%) и Забайкальском (+3%) краях.

Как писал ранее «Новый компаньон», в первом полугодии 2025 года Прикамье также входило в топ-10 антилидеров по числу «пьяных» ДТП. На тот момент в крае было зарегистрировано 97 таких аварий. В антирейтинге регион занимал 10-ю строчку.

