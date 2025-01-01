Прикамье вошло в топ-10 антилидеров по числу «пьяных» ДТП За первое полугодие в регионе произошло 97 таких аварий Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ИА «ПромРейтинг»

Прикамье вошло в топ-10 российских регионов, в которых за первую половину 2025 года произошло наибольшее количество ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. ИА «ПромРейтинг» составило обзор на основании официальных данных ГИБДД.

По информации экспертов, улучшение показателей наблюдается по всем категориям. Так, в первом полугодии общее количество ДТП в России составило 55,9 тыс. случаев, что на 1,4% ниже год к году. Количество аварий с нетрезвыми водителями снизилось на 13,9%, до 4,2 тыс. аварий. Количество ДТП с пешеходами по вине самих пешеходов снизилось на 6,7%, до 4,5 тыс., а с детьми-пешеходами — на 3,9%, до 3 тыс.

В общем рейтинге, как и в рейтингах с участием пешеходов, Пермский край не вошёл в число «антилидеров». В целом, больше всего ДТП в январе — июне 2025 года было зафиксировано в Москве (3,7 тыс.), Краснодарском крае (2,5 тыс.) и Нижегородской области (1,9 тыс.).

Прикамье оказалось в числе «антилидеров» по количеству «пьяных» ДТП, заняв 10-ю строчку. За полгода в регионе произошло 97 таких аварий, — это на 10,2% больше, чем в первой половине 2024 года. Больше всего ДТП с участием нетрезвых водителей произошло в этом году в Краснодарском крае (193), Нижегородской (151) и Воронежской (141) областях.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года в Прикамье было зарегистрировано 62 автоаварии с участием водителей в состоянии опьянения. По их вине погибли шесть человек, ещё 103 человека получили травмы.

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