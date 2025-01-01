За пять месяцев в Пермском крае произошло 62 «пьяные» автоаварии Погибли шесть человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые пять месяцев 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, виновниками которых стали водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения или отказавшиеся от медицинского освидетельствования. В результате этих аварий 103 человека получили ранения различной степени тяжести, а шесть человек погибли. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Помимо этого, было выявлено 1933 водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде, 948 человек отказались от прохождения медицинского осмотра, и 477 человек повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Пермского края напоминает о функционировании телеграм-бота @gibddperm_bot, предназначенного для приема сообщений от граждан о правонарушениях, таких как управление автомобилем в состоянии опьянения или другие серьёзные нарушения правил дорожного движения.

С помощью этого бота можно анонимно сообщать о водителях, чьё поведение вызывает подозрения или кто находится в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении необходимо указать точное местоположение (город, район, улицу), марку и государственный номер автомобиля, а также направление движения нарушителя.

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