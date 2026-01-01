За сообщения о пьяных водителях 34 жителя Прикамья получили 170 тысяч рублей Программа премирования действует с февраля 2024 года Поделиться Твитнуть

За два года работы программы, инициированной краевым министерством территориальной безопасности, 34 жителя Прикамья получили вознаграждение за информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма выплат составила 170 тыс. руб., сообщает телеграм-канал «Пермский край».

Каждый заявитель получает 5 тыс. руб. за подтверждённый случай. В 2025 году пришло 25 сообщений, из которых подтвердились 18, что позволило выплатить 90 тыс. руб. В 2024 году поступило 28 обращений, из которых подтвердилось 16, и выплаты составили 80 тыс. руб.

Сообщения принимаются от граждан старше 18 лет. Для этого необходимо указать номер, марку, цвет автомобиля, его местоположение и предполагаемый маршрут передвижения.

