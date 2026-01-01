Земельный участок с долгостроями на Цимлянской в Перми выставили на торги снова Аукцион пройдёт в июне Поделиться Твитнуть

Презентация, Пермь, Цимлянская / фрт.рф

Земельный участок с долгостроями на ул. Цимлянской в Орджоникидзевском районе Перми выставили на торги 10-й раз. Речь идёт о продаже участка, на котором расположены два незавершённых строительством объекта по ул. Цимлянской, 28 и 30.

Фонд развития территорий планирует провести торги 16 июня. Итоги будут известны 23 июня. Начальная стоимость актива, как и ранее в этом году, составляет 83,2 млн руб. Инвесторам предлагается к рассмотрению земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м. На его территории находятся два долгостроя готовностью 18%. Разрешённое использование участка — для возведения многоквартирных жилых домов.

Ранее строительство здесь вело обанкротившееся ООО «ТПФ «Пассаж-1». Компания была намерена возвести два трёхэтажных дома на 114 квартир. После денежных выплат 11 обманутым дольщикам и регистрации прав на участок ФРТ принял решение о реализации актива через аукцион, что позволит вновь вовлечь площадку в экономический оборот.

Впервые участок был выставлен на торги в 2024 году. Его стоимость тогда оценивалась в 95,3 млн руб. Затем его ещё несколько раз пытались продать, цена при этом варьировалась от 66,7 до 84,4 млн руб. В 2026 году процедура запланирована уже в третий раз. За это время инвесторы ни разу не заинтересовались объектом, все процедуры были признаны несостоявшимися.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.