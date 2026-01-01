В марте в Прикамье состоятся торги по продаже земельных участков с бывшими долгостроями
Их проведёт федеральный Фонд развития территорий
Весной этого года Фонд развития территорий проведёт аукционы по продаже четырех земельных участков, расположенных на территории Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.
Так, в Кировском районе Перми будет выставлен на торги участок, относящийся к территории бывшего долгостроя по ул. Адмирала Ушакова, 34. Начальная цена составляет 53,2 млн руб. Аукцион запланирован на 2 марта.
В Мотовилихинском районе предлагается к приобретению участок с не завершённым строительством многоквартирного дома по улице КИМ, 14. Первоначальная цена лота остается неизменной – 186,3 млн руб. Для потенциальных покупателей предусмотрена возможность рассрочки платежа сроком на 12 месяцев.
Инвесторам в Пермском округе предлагается земельный участок площадью 32,8 тыс. кв. м. Речь идёт об объектах, находящихся по ул. Тепличная, 4 и 8 в населённом пункте Кондратово. Начальная стоимость этих объектов оценивается в 154,2 млн руб. Аукционы по этим двум лотам состоятся 13 марта 2026 года.
В Орджоникидзевском районе Перми, по ул.Цимлянская, 28 и 30, подготовлен к продаже земельный участок с двумя незавершёнными строительными объектами. Начальная цена составляет 83,2 млн руб. Аукцион назначен на 19 марта 2026 года.
