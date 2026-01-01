В марте в Прикамье состоятся торги по продаже земельных участков с бывшими долгостроями Их проведёт федеральный Фонд развития территорий Поделиться Твитнуть

Весной этого года Фонд развития территорий проведёт аукционы по продаже четырех земельных участков, расположенных на территории Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.

Так, в Кировском районе Перми будет выставлен на торги участок, относящийся к территории бывшего долгостроя по ул. Адмирала Ушакова, 34. Начальная цена составляет 53,2 млн руб. Аукцион запланирован на 2 марта.

В Мотовилихинском районе предлагается к приобретению участок с не завершённым строительством многоквартирного дома по улице КИМ, 14. Первоначальная цена лота остается неизменной – 186,3 млн руб. Для потенциальных покупателей предусмотрена возможность рассрочки платежа сроком на 12 месяцев.

Инвесторам в Пермском округе предлагается земельный участок площадью 32,8 тыс. кв. м. Речь идёт об объектах, находящихся по ул. Тепличная, 4 и 8 в населённом пункте Кондратово. Начальная стоимость этих объектов оценивается в 154,2 млн руб. Аукционы по этим двум лотам состоятся 13 марта 2026 года.

В Орджоникидзевском районе Перми, по ул.Цимлянская, 28 и 30, подготовлен к продаже земельный участок с двумя незавершёнными строительными объектами. Начальная цена составляет 83,2 млн руб. Аукцион назначен на 19 марта 2026 года.

