ФРТ вновь выставил на продажу земельный участок по улице Цимлянской в Перми Стартовая цена установлена на уровне 67,6 млн рублей

фото: ФРТ

Фонд развития территорий вновь объявил о продаже участка земли, расположенного по ул. Цимлянской, 28 и 30 в Перми. Приём заявок будет осуществляться до 23 октября.

Инвесторам предлагается к рассмотрению участок площадью 3,6 тыс. кв. м. На территории находятся два объекта незавершенного строительства, каждый из которых готов на 18%. Разрешено использование участка для возведения многоквартирного жилого дома.

Стартовая цена установлена на уровне 67,6 млн руб., предусмотрена опция рассрочки платежа на полгода с первоначальным взносом в размере 30%.

Торги будут организованы на электронной площадке Росэлторг.

Напомним, после выплаты компенсаций дольщикам и исключения недостроенного объекта из соответствующего реестра законодательство предусматривает выставление земельного участка на аукцион для привлечения инвесторов. Это способствует возвращению площадки в экономический оборот.

Любая строительная компания имеет возможность приобрести участок на аукционе и либо завершить начатое строительство, либо реализовать новый проект.

Как отметили в минстрое Пермского края, ФРТ планирует выставить на торги ещё 7 аналогичных участков в Прикамье. Ранее уже было продано 7 земельных участков с объектами незавершенного строительства, что дало возможность начать преобразование заброшенных территорий и частично вернуть в краевой бюджет средства, направленные на восстановление прав дольщиков.

