За три дня над Прикамьем сбили 16 беспилотников ВСУ В краевой столице прошло заседание оперштаба Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

За три дня над Прикамьем сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом по итогам заседания оперативного штаба 8 мая сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«За три дня силами Минобороны России сбито 16 беспилотников в небе над краем. Специалисты ведут постоянный мониторинг. Благодарю за слаженную работу все экстренные и оперативные службы края», — написал он в своих соцсетях.

Он также обратил внимание, что сейчас главная задача заключается в усилении мер по защите промышленных объектов региона, на большинстве стратегически важных предприятий развёрнуты силы мобильно-огневых групп. На заседании обсуждались задачи по усилению региональной многоуровневой эшелонированной защиты и создание регионального подразделения БАРС, которое будет заниматься подавлением дронов.

Кроме того, жителя напоминают о том, что подходить к обломкам беспилотников небезопасно, распространять в СМИ и соцсетях контент с БПЛА и последствиями их прилётов запрещено.

Ранее утром 8 мая в Пермском крае вновь вводился режим беспилотной опасности, который действовал до 13 часов. В краевой столице звучали сигналы тревоги. По словам губернатора, дроны атаковали промплощадки региона.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.