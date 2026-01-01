В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность»

В 13:00 8 мая власти Пермского края объявили об отмене режима «Беспилотная опасность». А в аэропорту Большое Савино сняли ограничения на выполнение всех рейсов.

Эти меры были введены ранее, в 8:08. В городе звучали сигналы тревоги. Губернатор Дмитрий Махонин позже сообщил, что дроны атаковали промплощадки региона. По его словами, силами ПВО был сбит один БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших нет.

