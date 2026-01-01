Промплощадки Пермского края 8 мая атаковали беспилотники ВСУ Предварительно, жертв и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

В Пермском крае 8 мая беспилотники продолжили атаковать промышленные площадки. На месте находятся оперативные службы, работает оперативный штаб. Предварительно, жертв и пострадавших в результате прилёта нет. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«На промышленные площадки Пермского края совершён прилёт вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил глава региона.

Жителям рекомендуют в случае включения локальных систем оповещения отправляться в укрытие, которым может стать любое заглублённое пространство, в том числе подвалы и цокольные этажи, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов.

Режим беспилотной опасности в Прикамье продолжает действовать. Его ввели в 08:08. Дежурные силы ПВО сбили дрон на подлёте к Перми. Накануне БПЛА в Перми попали в многоквартирный жилой дом, административное здание, по промышленному предприятию; один человек пострадал.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.