На подлёте к Перми 8 мая сбит украинский БПЛА Отражение атаки беспилотников продолжается

На подлёте к Перми дежурные силы ПВО отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Один дрон был сбит. Экстренные службы и оперативные подразделения продолжают свою работу», — рассказал глава региона.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 8 мая в Пермском крае вновь объявлен режим «Беспилотная угроза». Все экстренные службы региона приведены в состояние готовности. В пермском аэропорту временно приостановлен приём и отправка воздушных судов. В городе снова включены сирены. Людей просят спуститься в подвал или укрыться в ванных или кладовках.

