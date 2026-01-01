В Пермском крае вновь объявлен режим «Беспилотная угроза» В Перми завыли сирены

фото: ЕДДС Перми

Утром 8 мая в Пермском крае вновь объявлен режим «Беспилотная угроза». Все экстренные службы региона приведены в состояние готовности. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Для связи с экстренными службами жителей просят использовать номер 112.

В пермском аэропорту временно приостановлен приём и отправка воздушных судов.

В городе снова завыли сирены.

