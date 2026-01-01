В Пермском крае вновь объявлен режим «Беспилотная угроза»
В Перми завыли сирены
Утром 8 мая в Пермском крае вновь объявлен режим «Беспилотная угроза». Все экстренные службы региона приведены в состояние готовности. Об этом сообщили в минтербезе региона.
Для связи с экстренными службами жителей просят использовать номер 112.
В пермском аэропорту временно приостановлен приём и отправка воздушных судов.
В городе снова завыли сирены.
