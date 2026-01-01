Жителям Прикамья объяснили запрет публиковать фото и видео атакующих БПЛА
Жителям Пермского края напомнили о запрете на съемку и распространение фотографий и видео, связанных с дронами, их атаками и последствиями происшествий. В региональном Министерстве территориальной безопасности объяснили, что такие материалы могут быть использованы противником.
По информации ведомства, даже случайные кадры могут помочь установить местоположение объектов. На фотографиях и видео часто запечатлеваются здания, улицы и другие ориентиры, которые позволяют точно определить локацию.
Публикации также могут раскрыть информацию о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Например, съемка пролёта дрона или вспышек в небе помогает понять, где и как были задействованы защитные средства.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что распространение таких материалов способствует информационной атаке. Одни и те же кадры могут многократно публиковаться с разными подписями и локациями, что вызывает панику и недоверие к официальным данным.
