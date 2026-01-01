Движение на перекрёстке в центре Перми ограничат на две недели Причиной стали ремонтные работы на улице Борчанинова

Движение всех видов транспорта по ул. Екатерининской на перекрёстке с ул. Борчанинова в центре Перми ограничат на две недели. Исключением станут трамваи — они продолжат курсировать по своим маршрутам.

Ограничения будут действовать с 10 по 25 мая 2026 года. Причиной стали ремонтные работы на ул. Борчанинова. Компания, которая занимается проведением капитального ремонта дороги, — ООО «Техдоргрупп».

Напомним, в апреле работы по капитальному ремонту ул. Борчанинова были продолжены, в связи с чем на участке между улицами Екатерининской и Пермской было введено ограничение движения транспорта до 15 июня. Исключение сделано только для трамваев. Ряд автобусных маршрутов был скорректирован. В целом ремонт затронет участок ул. Борчанинова — между улицами Петропавловской и Пушкина.

