С 10 апреля изменилась схема движения нескольких автобусных маршрутов в Перми Это связано с ремонтными работами на улице Борчанинова

Администрация Перми

С 10 апреля в Перми временно корректируется движение ряда автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на ул. Борчанинова.

Под корректировку подпадают маршруты № 2, 15, 20, 53, 67 и 7т. Согласно информации департамента транспорта городской администрации, маршруты № 2, 15, 20 и 7т, следующие в направлении от Центрального рынка, будут организованы в объезд ремонтируемого участка через улицы Екатерининскую и Крисанова. Автобус № 53 направят по улицам Луначарского и Попова. Маршрут № 67 будет курсировать в обоих направлениях по ул. Крисанова, с использованием улиц Екатерининской или Луначарского в зависимости от стороны движения.

На период работ посадка и высадка пассажиров на остановке «Улица Ленина» производиться не будет. Для проезда рекомендуется использовать ближайшие альтернативные остановки: «Универсам», «Улица Пушкина» или «Улица Попова».

Следить за актуальным расписанием, схемами объезда и перемещением транспорта в реальном времени можно через официальный сайт МКУ «Гортранс» или его мобильную версию.

