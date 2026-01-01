В Перми перекроют движение по улице Борчанинова На улице проводится капитальный ремонт

Фото: ЦБДД

В связи с продолжением работ по капитальному ремонту ул. Борчанинова в Перми вводится временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщает ВЕТТА.

С 21:00 10 апреля до 15 июня 2026 года проезд для автомобилей будет закрыт на участке от ул. Пермской до ул. Екатерининской. Исключение сделано только для трамваев.

Информацию об ограничениях распространили в Центре безопасности дорожного движения. Автовладельцам советуют заблаговременно продумывать альтернативные маршруты следования, чтобы избежать неудобств.

