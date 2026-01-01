Пермский краевой суд подтвердил увольнение главврача из-за утраты доверия
Руслан Кулаков возглавлял краевую больницу им. Вагнера
Пермский краевой суд подтвердил решение Ленинского районного суда об увольнении Руслана Кулакова, ранее занимавшего пост главного врача краевой больницы им. Вагнера. Основанием для увольнения стала утрата доверия. Об этом сообщает «Рифей».
Прокуратура Березников ранее выявила, что Кулаков заключал государственные контракты с индивидуальным предпринимателем, с которым у него были имущественные отношения. Это стало основанием для внесения представления министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.
Сначала Кулакову объявили выговор, а затем с ним расторгли трудовой договор. Однако прокуратура посчитала эти меры недостаточными и обратилась в суд. Суд удовлетворил иск, обязав изменить причину увольнения на более соответствующую фактическим обстоятельствам.
