Главврач краевой больницы в Верхнекамье Руслан Кулаков покинет должность Он работал в березниковской больнице 40 лет

Главный врач краевой больницы им. Вагнера в Березниках Руслан Кулаков уходит со своего поста. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Прикамья. Коллеги выразили ему благодарность, за его вклад в учреждение как хирурга и организатора.

В 1985 году Кулаков начал свой путь в больнице Березников, проходя практику в хирургии. Он всегда мечтал о работе с экстренными случаями. После интернатуры вернулся в Березники хирургом. Больница тогда была крупным многопрофильным стационаром с большим хирургическим опытом. Кулаков оперировал всё, от повреждений сухожилий до сердца, отметили в ведомстве.

В 1999 году он возглавил отделение неотложной хирургии. В трудные времена старался сохранить коллектив и поддерживать высокий уровень медицинской помощи. Его честность и умение принимать решения сделали его ключевым специалистом больницы. В 2002 году Кулаков стал заместителем главного врача по хирургии, продолжая оперировать и руководить отделением. Он участвовал в создании Регионального сосудистого центра.

В 2012 году он возглавил Горздрав, где занимался ремонтом роддома и строительством РСЦ, а также продолжал дежурить в больнице. Позже, с 2014 по 2016 год, был начальником Верхнекамского управления минздрава, однако затем вернулся в больницу заместителем главного врача по хирургии.

В 2021 году Кулаков возглавил Краевую больницу им. Вагнера, крупнейшее медучреждение в Пермском крае.

