Арина Дутова стала главврачом березниковской больницы имени Вагнера без приставки «и.о.» Она вступила в должность 27 января Поделиться Твитнуть

Утром 27 января в больнице имени Е. А. Вагнера в Березниках Пермского края состоялась официальная церемония вступления в должность нового главного врача — Арины Дутовой. На мероприятии присутствовали коллеги, представители Министерства здравоохранения и городские власти.

Как пояснили «Новому компаньону» в минздраве, Арина Дутова с октября 2025 года возглавляла учреждение в качестве исполняющей обязанности главврача, а с сегодняшнего дня, 27 января, она официально избавилась от приставки «и.о.».

Напомним, предыдущий руководитель Руслан Кулаков, занимавший пост главного врача с 2021 года, покинул должность по собственному желанию. Арина Дутова работала у него заместителем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.