И.о. главного врача больницы в Березниках назначена Арина Дутова Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

freepik.com

Со 2 октября Арина Дутова приступила к исполнению обязанностей главного врача краевой больницы им. Вагнера, расположенной в Березниках. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края. Ранее Дутова занимала пост заместителя главврача лечебного учреждения.

Предыдущий главврач Руслан Кулаков покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал этот пост с 2021 года. До этого возглавлял в больнице отделение неотложной хирургии, был заместителем главврача. Несколько лет возглавлял Горздрав, был начальником Верхнекамского управления Минздрава.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.