Установивший рекорд России спортсмен будет участвовать в Пермском марафоне Ему предстоит пробежать 21,1 км

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Установивший новый рекорд России на дистанции 42,2 км в Казани марафонец Владимир Никитин примет участие в Пермском марафоне, пишет perm.aif.ru со ссылкой на организаторов мероприятия. Ему предстоит пробежать 21,1 км.

Напомним, пермский спортсмен преодолел марафон за 2 часа 8 минут и 7 секунд, что стало новым ориентиром для российских легкоатлетов. Это достижение примечательно не только самим временем, но и тем, что впервые рекорд России в марафоне был установлен на отечественной трассе. Теперь в активе Никитина — все национальные рекорды на дистанциях от 5 тыс. м и выше, что подтверждает его статус одного из сильнейших легкоатлетов страны. Прежний рекорд, установленный Дмитрием Неделиным в Дюссельдорфе (2:08:54), продержался всего неделю, а до этого национальный рекорд не обновлялся почти 17 лет. Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова.

Кроме того, в рамках Казанского марафона прошёл благотворительный аукцион, главным лотом которого стали кроссовки, в которых Владимир Никитин установил рекорд России на марафонской дистанции 42,2 км — 2 часа 8 минут 7 секунд. Эти кроссовки были проданы за 1 млн руб. Как сообщили в минспорта Прикамья, средства от продажи будут направлены на развитие спортивной школы в Пермском крае, где Владимир Никитин начинал свой спортивный путь. Он родился и вырос в с. Пешнигорт Кудымкарского округа.

