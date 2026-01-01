Кроссовки пермского легкоатлета ушли с аукциона за 1 млн рублей

Министерство спорта Пермского края

В рамках Казанского марафона прошёл благотворительный аукцион, главным лотом которого стали кроссовки, в которых Владимир Никитин установил рекорд России на марафонской дистанции 42,2 км — 2 часа 8 минут 7 секунд. Эти кроссовки были проданы за 1 млн руб.

Как сообщили в минспорта Прикамья, средства от продажи будут направлены на развитие спортивной школы в Пермском крае, где Владимир Никитин начинал свой спортивный путь. Он родился и вырос в с. Пешнигорт Кудымкарского округа.

Напомним, достижение Никитина стало первым в истории страны рекордом, установленным на российской трассе. Теперь у него все рекорды России, начиная с дистанции 5 тыс. м.

Добавим, что в Казанском марафоне приняли участие около 700 спортсменов из Пермского края.

