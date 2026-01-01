Пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд Спортсмен стал победителем Казанского марафона

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

На Казанском марафоне пермский спортсмен Владимир Никитин обновил национальный рекорд, показав выдающийся результат на классической дистанции 42,2 км. Он преодолел марафон за 2 часа 8 минут и 7 секунд, что стало новым ориентиром для российских легкоатлетов. Об этом сообщили в минспорта Прикамья.

Это достижение примечательно не только самим временем, но и тем, что впервые рекорд России в марафоне был установлен на отечественной трассе. Теперь в активе Никитина — все национальные рекорды на дистанциях от 5000 м и выше, что подтверждает его статус одного из сильнейших легкоатлетов страны.

Прежний рекорд, установленный Дмитрием Неделиным в Дюссельдорфе (2:08:54), продержался всего неделю, а до этого национальный рекорд не обновлялся почти 17 лет.

Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова.

