Пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд
Спортсмен стал победителем Казанского марафона
На Казанском марафоне пермский спортсмен Владимир Никитин обновил национальный рекорд, показав выдающийся результат на классической дистанции 42,2 км. Он преодолел марафон за 2 часа 8 минут и 7 секунд, что стало новым ориентиром для российских легкоатлетов. Об этом сообщили в минспорта Прикамья.
Это достижение примечательно не только самим временем, но и тем, что впервые рекорд России в марафоне был установлен на отечественной трассе. Теперь в активе Никитина — все национальные рекорды на дистанциях от 5000 м и выше, что подтверждает его статус одного из сильнейших легкоатлетов страны.
Прежний рекорд, установленный Дмитрием Неделиным в Дюссельдорфе (2:08:54), продержался всего неделю, а до этого национальный рекорд не обновлялся почти 17 лет.
Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.