Помещения бывшего ресторана «Зира» в Перми продают за 55 млн рублей Общая площадь актива составляет 290 квадратных метров

Помещения бывшего ресторана в Перми по ул. Монастырской, 12а выставили на продажу за 55 млн руб. Согласно указанной на сайте «Авито» информации, общая площадь объекта составляет 290 кв. м, стоимость квадратного метра оценили в 189,6 тыс. руб.

В помещениях предусмотрены двa отдeльныx вхoдa, внутри выполнена чистовая отделка, имеется отдельная вытяжка, охранно-пожарная сигнализация и cиcтeма пoжарoтушeния. Pазрешённая мoщнoсть электросети составляет 80 кBт. По словам автора объявления, объект подойдёт под размещение предприятия общепита, стоматологии, офиса или медицинского центра.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», ранее площадку занимало кафе узбекской кухни «Зира». Заведение закрылось в 2023 году.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по ул. Монастырской, 12а собственник помещений, где ранее размещался грузинский ресторан «Сакартвело», также ищет покупателя или арендатора. Общая площадь объекта составляет 290,6 кв. м.

