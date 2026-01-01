Помещения ресторана «Сакартвело» в Перми продают за 392 тысячи рублей Заведение работало на Монастырской более 10 лет Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Собственник помещений на ул. Монастырской, 12а в Перми, где ранее размещался ресторан грузинской кухни «Сакартвело», предлагает приобрести или арендовать объект. Общая площадь составляет 290,6 кв. м.

Как указано в публикации на популярном сайте объявлений, стоимость квадратного метра оценили в 1,3 тыс. руб. Таким образом, общая цена актива составляет 392,3 тыс. руб.

«Продаётся, сдаётся в арeнду помeщение в центрe гoродa пoд любoй вид дeятeльнoсти. Первый этаж, oтдельный вxoд с ул. Moнастырской, гоpoдcкая парковка. Пaнopамнoe оcтeклeние. Погpузoчнaя зoнa cо двopа здaния», — написал автор объявления.

Напомним, ресторан «Сакартвело» по ул. Монастырской, 12а сообщил о своём закрытии в январе. По этому адресу он проработал более 10 лет. Объявление о его продаже давно висело на сайте «Авито». Сначала готовый бизнес вместе с помещением предлагали приобрести за 75 млн руб. Осенью 2025 года стоимость заведения снизилась до 5,5 млн руб. Второе заведение на ул. Горького, 58а в Перми продолжает свою деятельность.

