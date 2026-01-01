Буфет у футбольного манежа на Куйбышева в Перми закрыли на три месяца Предприятие общепита нарушало санитарные требования

Олег Антонов

Буфет «У дома» рядом с крытым футбольным манежем на ул. Куйбышева в Перми закрыли на 90 суток. Свердловский районный суд признал ООО «Спиритус», которому принадлежит заведение, виновным в нарушении санитарных требований.

Грубые нарушения были выявлены сотрудниками краевого Роспотребнадзора во время профилактического визита. После этого специалисты провели внеплановую инспекционную проверку, во время которой было установлено, что деятельность предприятия представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

В частности, в буфете отсутствуют исправные сети водоснабжения и канализации, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и посетителями, в реализации находилась «обезличенная» пищевая продукция — без информации о наименовании, составе, изготовителе, дате производства и сроке годности. Кроме того, у сотрудника не было личной медицинской книжки с данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации и медицинских осмотров.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения в лысьвенском кафе «Гриззли». Заведение по решению суда закрыли на 60 дней. Причиной проверки стали массовые обращения посетителей с жалобами на острую кишечную инфекцию.

