Кафе «Гриззли» в Прикамье закрыли из-за жалоб посетителей на отравления

Константин Долгановский

В Лысьве кафе «Гриззли» закрыли на два месяца. Городской суд вынес решение о приостановке работы заведения общественного питания на 60 дней. Причиной для проверки кафе стали массовые обращения посетителей с жалобами на острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую инспекцию, в ходе которой выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Лабораторные анализы показали наличие ДНК сальмонелл в готовой продукции. В кафе также обнаружили, что сырьё поступало без маркировки и сопроводительных документов, а продукты и готовые блюда хранились вместе.

Кроме того, в заведении не соблюдались принципы системы управления безопасностью пищевых продуктов. Работники использовали немаркированный разделочный инвентарь для работы с сырой и готовой едой. Уборочный инвентарь в производственных помещениях также не имел маркировки, а в холодильном оборудовании отсутствовали контрольные термометры.

Также были выявлены нарушения в организации медицинских осмотров сотрудников кафе. Владелец кафе признал свою вину и заявил о намерении устранить все выявленные недостатки. Он планирует воспользоваться консультациями специалистов Роспотребнадзора для этого. Адвокат предпринимателя сообщил, что часть нарушений уже устранена, а виновные сотрудники понесли дисциплинарную ответственность.

Представитель Роспотребнадзора настаивал на принятии жестких мер и отметил, что для полного устранения всех замечаний потребуется от 45 до 60 дней. Суд, учитывая все обстоятельства, принял решение о приостановке деятельности кафе на 60 суток. Владелец заведения имеет право обжаловать это решение в течение 10 дней.

