«Багамы» под Пермью подешевели на 70 млн рублей

База отдыха «Багамы», расположенная в Усть-Качкинском с.п. Пермского муниципального округа, подешевела на 70 млн руб. (-43%). Как стало известно «Новому компаньону», владелец предлагает приобрести актив за 90 млн руб.

Напомним, ранее стоимость базы оценивалась в 180 млн руб., в октябре 2025 года её снизили до 160 млн руб. В актив входят три гостевых дома, три банных комплекса, банкетный зал на 100 чел., бассейн, спортивные и детская площадки, расположенные на площади в 2 га. Вместимость — до 75 гостей. Причина продажи не раскрывается.

Возраст действующего бизнеса составляет 10 лет. По словам собственника, ежемесячная прибыль варьируется от 1 до 2 млн руб. Окупаемость оценивается в 36 месяцев. Объекты — в собственности. Организационно-правовая форма — индивидуальный предприниматель.

Ранее стало известно, что под Пермью продают недостроенную базу отдыха площадью 3 тыс. кв. м за 25 млн руб. Номерной фонд представлен до 10 номеров.

