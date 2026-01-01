Недостроенную турбазу под Пермью выставили на продажу за 25 млн рублей Площадь участка – 30 соток

Недостроенную базу отдыха под Пермью площадью 3 тыс. кв. м выставили на продажу за 25 млн руб. Как сообщается в объявлении, размещённом на популярном сайте, объект находится в д. Пищальниково Пермского муниципального округа.

Согласно указанной информации, на территории начато строительство современных домиков типа А-фрейм и бани. Участок обеспечен электричеством 90 кВт, водоснабжением. По мнению автора публикации, подходит под развитие базы отдыха, глэмпинга, аренды домиков, банный комплекс, корпоративный и семейный отдых.

Отмечается, что бизнесу три года, выручка составляет 300 тыс. руб., окупаемость оценивается в 90 месяцев. Территории находится в собственности. Номерной фонд представлен до 10 номеров, средняя загрузка — 90%. Причина продажи не раскрывается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми на продажу выставили действующую гостиницу. Бизнес оценили в 21 млн руб.

