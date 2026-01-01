В посёлке Усьва в Прикамье построят модульную гостиницу Она будет рассчитана на 30 мест Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2026 году откроется новый эко-глэмпинг и модульная гостиница. Эти объекты появятся в п. Усьва, сообщили в краевом правительстве.

Директор туристической компании «Солана» и владелец эко-глэмпинга «Территория» Данил Поздеев рассказал, что с 2022 года их компания получает поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря этой поддержке в Усьве уже был создан глэмпинг из девяти модульных домов. В 2025 году он принял около 5 тыс. туристов.

В 2026 году планируется открытие модульной гостиницы на 30 мест, которая будет иметь панорамные виды на р. Усьву и окружающие скалы.

Каждый дом в эко-глэмпинге «Территория» носит уникальное название, отражающее культуру и природу Пермского края. Среди них «Пермь II», «Кама», «Счастье», «Пастернак», «Колян», «Тайга», «Географ» и др.

«Это символизирует наше стремление отразить основные бренды, значимые культурные события и людей, с которыми ассоциируется наш регион. Название глэмпинга связано с одноименным сериалом, съемки которого проходили в Перми. Мы стремимся продвигать всё местное — например, в сувенирном магазине представлены изделия местных производителей», — отметил Данил Поздеев.

На собственные средства предприниматель планирует реализовать проект «Территория.Дзен», который станет продолжением работы над туристической инфраструктурой в Усьве. В рамках этого проекта будут построены дома, органично вписанные в природный ландшафт. Крыши домов планируется покрыть травой, а на территории появятся искусственные пруды и рукотворные реки. Каждый домик будет иметь свою собственную территорию и банные чаны. Новое пространство будет создано для того, чтобы гости могли полностью погрузиться в природу и насладиться моментом умиротворения.

Благодаря мерам поддержки национального проекта «Туризм и гостеприимство», в Усьве уже открылись эко-глэмпинги «Панорамный» и «Горы Реки», а также частный визит-центр «Порт Усьва».

