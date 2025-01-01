Алёна Бронникова Под Пермью продаётся база отдыха за 160 млн рублей В актив входят гостевые дома и банные комплексы Поделиться Твитнуть

В Усть-Качкинском с.п. в Пермском муниципальном округе продаётся база отдыха «Багамы» на берегу Камы. Объект расположен в д. Гамы, на ул. Садовой, 1. Согласно указанной на сайте объявлений информации, изначально владелец оценил стоимость объекта в 180 млн руб., снизив её позже до 160 млн руб.

«Продам шикaрную бaзу отдыxa c xоpошим aктивoм, в 30 минутax oт Пeрми, на берeгу рeки Kамa. База действующая. Hаработаннaя бaзa клиентoв гoдaми. Быстрая окупаемость. Хороший доход», — сообщает автор объявления.

В актив входят пять гостевых домов, четыре банных комплекса, банкетный зал на 120 человек, бассейн и купель. Причина продажи не раскрывается.

По информации на официальном сайте базы отдыха, объект принадлежит индивидуальному предпринимателю Светлане Пепеляевой. Дата регистрации — 7 июня 2018 года, основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Светлана Пепеляева также владеет ООО «У Светланы», занимающимся розничной торговлей. Организация зарегистрирована в д. Гамы, на ул. Камской, 25. Уставный капитал составляет 250 тыс. руб., по итогам прошлого года выручка составила 11 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб. На карте «2ГИС» по данному адресу находится продуктовый магазин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Индустриальном районе Перми продаётся глэмпинг «В домике» за 2 млн руб. В цену вошли земельный участок c четырьмя домами и купольная беседка.

