Алёна Бронникова В Перми продаётся глэмпинг за 2 млн рублей В стоимость входят земельный участок с постройками

На территории Индустриального района Перми продаётся глэмпинг стоимостью 2 млн руб. Объявление появилось на сайте «Авито» с предложением приобрести бизнес полностью или долю. Проекту два года.

По словам автора, в цену входят земельный участок c пoстройками: большой дом с баней, три маленьких дома и купольная беседка. Тип бизнеса — аренда недвижимости, помещение в собственности, выручка — 700 тыс. руб., прибыль — 500 тыс., окупаемость — в течение года.

«Пpoдaм долю в гoтoвoм бизнeсе: глэмпинг в Индустpиальнoм райoнe. Oт 10 и до 100% (вxoд от 2 млн pуб.). Пpoдaётся не только бизнeс, но и земельный участoк c пoстройками на нём (cдeлка чepез MФЦ). Стоимoсть земeльных участкoв в этoм рaйoне: 5,9 cотки oт 8,5 млн руб.», — сообщает автор.

По данным «2ГИС», речь идёт глэмпинге «В домике» по ул. Малой, 1б. Ещё один глэмпинг сети находится в м/р Парковом, на ул. Встречной.

Ранее «Новый компаньон» писал, что до 2027 года в Губахе и Усьве в Пермском крае построят ещё три глэмпинга. В Усьве появится база отдыха «Территория» на 30 мест и мотель «Порт Усьва» на 40 мест, а в Губахе туристический комплекс «Серебряная мечта» дополнят двумя модульными домами на 10 мест.

