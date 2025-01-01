Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» До 2027 года в Губахе и Усьве в Пермском крае будут построены ещё три глэмпинга Горнолыжный курорт «Губаха» будет принимать до 450 тысяч человек в год Поделиться Твитнуть

Министерство по туризму Пермского края

На заседании правительства Пермского края 28 августа глава краевого Минтуризма Юлия Ветошкина рассказала о развитии туризма в Губахинском муниципальном округе — одной из самых привлекательных для туристов территорий региона.

В 2021 — 2027 годах общий объем инвестиций в отрасль на этой территории составит 4,7 милрд руб.

С 2022 года реализуется крупный инвестпроект развития спортивно-туристического комплекса «Губаха» с общим объёмом инвестиций свыше 4,5 млрд руб. В рамках грантовой поддержки бизнеса на территории курорта создано 38 модульных домов для размещения 216 гостей. Инвестор при участии госкорпорации «Туризм РФ» создаёт гостиничную горнолыжную инфраструктуру; планируется создать около 170 новых рабочих мест и повысить посещаемость курорта до 450 тыс. туристов ежегодно.

По словам министра, количество постояльцев в гостиницах и глэмпингах на территории муниципалитета с 2021 года выросло на 40 %, а к 2027 году число размещений в гостиницах планируется увеличить до 40 тыс. человек в год. Уже сейчас в округе работают 16 гостиниц и девять туристических баз и кемпингов. Благодаря победам предпринимателей округа в конкурсах Министерства туризма РФ за последние два года создано пять новых глэмпингов: «Горы-Реки», «Территория» и «Панорамный» в Усьве, «Коттеджи на горе» в Губахе и «Чунга-Чанга» в посёлке Широковский.

В настоящее время принято решение о поддержке ещё трёх гостиничных проектов: в Усьве появится база отдыха «Территория» рядом с одноимённым глэмпингом — на 30 мест и мотель «Порт Усьва» на 40 мест, а в Губахе туристический комплекс «Серебряная мечта» будет дополнен двумя модульными домами общей вместимостью 10 мест.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Губаха вошла в новый туристический маршрут «Горнозаводская цивилизация Прикамья», претендующий на статус национального.

