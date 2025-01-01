Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Постиндустриальная жизнь горных заводов В Пермском крае состоялась презентация туристического маршрута «Горнозаводская цивилизация Прикамья» Поделиться Твитнуть

В новом маршруте объединяются достопримечательности четырёх прикамских муниципалитетов – Чусовского, Лысьвенского, Губахинского и Горнозаводского. Казалось бы, эти места не обделены вниманием туристов и туроператоров: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Колпаки и сплавы по Чусовой – пожалуй, главные туристические аттракционы Пермского края. Однако новый проект направлен на то, чтобы задействовать новые аттракции и привлечь группы туристов с другими интересами.

Идея создать подобный маршрут возникла, когда руководство Чусовского муниципального округа проходило обучение в Сколково. Именно Чусовской муниципалитет стал инициатором создания «Клуба четырёх городов», в рамках которого и возник проект совместного туристического продукта.

Для разработки маршрута пригласили музейного куратора и проектировщика культурных событий Ольгу Сафрошенко и гида по Пермскому краю, кандидата экономических наук Григория Захаренко. Вместе они создали комплексное туристическое предложение, бета-версию которого 26 августа испытали на себе пермские журналисты, сотрудники Министерства по туризму Пермского края и представители туриндустрии.

Генеральная идея проекта заключается в том, чтобы использовать не только природный потенциал четырёх территорий, который и без того востребован; новые содержательные акценты направлены на туристов, интересующихся историей и культурным своеобразием территорий. Главная тема маршрута – горнозаводская цивилизация, её история и культурные феномены.

Полная версия маршрута занимает пять дней с выездом из Перми и инфраструктурным хабом в Чусовом, откуда пройдут радиальные поездки в Губаху, Лысьву и Горнозаводск. Туристы побывают в десяти населённых пунктах, проедут через четыре особо охраняемые природные территории, посетят девять музеев. Особая «фишка» маршрута – возможность побывать на действующих промышленных предприятиях, ведь промышленный туризм – это растущая сфера в отрасли.

Ольга Сафрошенко, соавтор проекта туристического маршрута «Горнозаводская цивилизация Прикамья»:

– Почему выбрана тема горнозаводской цивилизации? Мы основываемся на очень важных вещах, которые отличают территорию Восточного Урала. Это ландшафт, который не просто прекрасен сам по себе, но ландшафт, который формировал и продолжает формировать жизненный уклад, диктует правила жизни. Ландшафт – это основа история промышленности как способа освоения территорий. Горные заводы как экономическое, историческое, культурное явления — это действительно уникальный культурный код Урала, это то, что объединяет все территории, расположенные по Уральскому хребту. Это явление, которого больше нигде нет. Мы подошли к этому наследию как ресурсу развития – развития не только в экономическом плане, потому что часть заводов продолжает работать, но и в плане развития культурного и туристического.

Первый день туристы полностью проводят в Перми. В программу входит знакомство с гастрономическими особенностями территории, посещение Пермского краеведческого музея и большая обзорная экскурсия «Пермь промышленная».

Успенка

Второй день — переезд в Чусовой с остановкой в Успенке, рассказ о Строгановском Прикамье и походе Ермака, знакомство с историей Трифона Вятского. Прогулка в Успенке позволяет не только посмотреть на реставрируемый сейчас монастырь, но и полюбоваться потрясающими видами Чусовой, предгорий Уральского хребта, островов, на которых когда-то располагались Нижнечусовские Городки, а также прогуляться к источнику Трифона Вятского и при желании совершить омовение в прозрачной воде купели. В Чусовом туристы побывают в краеведческом музее и Парке истории реки Чусовой, созданном Леонардом Постниковым рядом со спортивной школой «Огонёк», пройдут по городу с пешеходной экскурсией.

Третий день – поездка в Горнозаводский округ с посещением Пашии и рассказом об истории Архангело-Пашийского завода, подъёмом на гору Колпаки, поездкой в урочище Сараны и экскурсией в Горнозаводский музей, располагающий уникальной минералогической коллекцией. Фокус этого дня – рассказ о природных ресурсах Восточного Урала, на основе которых и строилась горнозаводская цивилизация.

Четвертый день – большое путешествие на территорию Губахинского муниципального округа – одну из самых промышленных территорий Прикамья, сохранившую и активно использующую свой потенциал. По пути туристы совершат экскурсии к Усьвинским столбам и в Каменный город, которые являются не только красивыми природными локациями, но и важными элементами горнозаводской геологии. В Губахе туристы побывают в музее КУБа и поднимутся на гору Крестовую. Рассказ в этот день пойдёт о добыче угля, потому что горнозаводская история – это не только металл, но и уголь; а также о постиндустриальном освоении территории благодаря спорту, туризму и культуре.

Пятый день – поездка в Лысьву и Кын, где группа побывает на территории единственного сохранившегося горного завода и прокатится на лодках по Чусовой, чтобы посмотреть на камни-бойцы и послушать историю «железных караванов». В Лысьве участники поездки побывают на экскурсии в музее.

Музей Чусовского завода

Один из самых увлекательных, но в то же время и самых проблемных моментов – посещение действующих предприятий в Чусовом, Лысьве и Губахе. Эти экскурсии запланированы в маршруте, на них отведено достаточно времени, договорённость с руководством предприятий есть. Однако всегда возможны форс-мажоры, связанные с ужесточением требований безопасности. Организаторы поездок это осознают и тщательно прорабатывают эти риски.

Ещё одна интересная составляющая поездки – гастрономическая. Казалось бы, Чусовой, Горнозаводск, Лысьва – это совсем не про еду; однако гастрономический туризм – сфера настолько перспективная, что даже в этих промышленных территориях достигнуты заметные успехи в сфере общепита, который становится туристической аттракцией.

"Обед рабочего" в ресторане "Территория"

Так, в Чусовом ресторан «Территория» предлагает меню, основанное на местных продуктах, в том числе дикоросах, и разработанное в содружестве с краеведческим музеем. Новое предложение – авторская кухня на основе грибов, речной рыбы, говядины, огородных овощей и традиционных локальных рецептов. Специальное меню доступно не только для туристических групп, но и для любого посетителя.

Парк истории реки Чусовой

В Парке истории реки Чусовой открылась привлекательная чайная, где местные бабушки пекут по старинным рецептам шанежки с картошкой, пирожки с рябиной и жарят кружевные блинчики, которые подают с вареньем из земляники, а воду для заварки иван-чая кипятят в настоящем самоваре, который топится щепочками.

В Губахе туристам предлагается романтический ужин в кафе «Монблан» на вершине горы Крестовой с видами на лесистую парму. Со смотровой площадки можно разглядеть вершины Басегов и Ослянки, декорации фильма «Сердце Пармы» и много других достопримечательностей.

Горнозаводское Прикамье решительно поворачивается лицом к туристическому бизнесу. В Чусовом скоро откроется новый музей в одном из чудом сохранившихся домиков французской колонии, а в торговом комплексе, где находится ресторан «Территория», открылся сувенирный магазинчик, который предлагает изделия местных ремесленников. Изменился и внешний облик города: здесь отреставрированы фасады исторической улицы Ленина, построенной в стиле «сталинского ампира», а на стенах заводских корпусов появились масштабные муралы.

Новый туристический маршрут по горнозаводским территориям претендует на статус национального. Он уже прошёл апробацию в Сколково и заслужил положительные отзывы. 4 сентября он будет представлен в Министерстве по туризму Пермского края. Как сообщил заместитель главы Чусовского муниципального округа по социальной политике Дмитрий Акинфиев, в конце сентября предложение о присвоении маршруту статуса национального должно отправиться в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Уже есть и практические результаты: первые поездки организовала туристическая компания «Урал трэвел». Стоимость путёвки с питанием и размещением составила 46-47 тыс. руб. Компания ожидает до пяти поездок в год группами по 40-50 человек.

В настоящее время в Пермском крае есть лишь один туристический маршрут, имеющий статус национального, – «НеобыЧАЙНЫЕ истории»: трёхдневная поездка в Кунгур и на Белую гору с посещением Кунгурской ледяной пещеры и акцентом на истории чаеторговли. По мнению Ольги Сафрошенко, потенциал для внесения в национальный реестр туристических маршрутов имеет также шестидневная поездка в Верхнекамье «Легенды Перми Великой» с посещением Чердыни, Соликамска и Усолья.

