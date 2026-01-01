Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей определился с партнёрами гастрономического проекта Ужины в Хохловке сочинит Аля Тютикова и оформят Светлана Лучникова и Оксана Кальченко

Андрей Чунтомов

В Пермском краеведческим музее рассказали «Новому компаньону», что определилась креативная команда гастрономического проекта «Сур, нянь, ченринянь — застолье на холмах». Концепт-шефом проекта выступит ресторатор Аля Тютикова, авторами художественной концепции стали куратор пространства «Тут» Светлана Лучникова и художница Оксана Кальченко.

Определилось и место гастрономических ужинов в Хохловке: они будут проходить на площадке солеваренного комплекса Усть-Боровского завода 1880-х гг. Такой выбор не случаен: долгое время солеварение играло доминирующую роль в хозяйственно-экономической жизни края, а соль играет ключевую роль в кулинарии.

Рецепты, созданные в рамках проекта «Сур, нянь, черинянь», будут вдохновлены кулинарными традициями коми-пермяков, татар и марийцев, а также старообрядцев поморского толка. Среди возможных ингредиентов для приготовления блюд — дичь, а также подножные травы, например сныть, орлятник. Основными способами приготовления продуктов останется традиционная засолка, обработка в печи, копчение, однако деревенская классика поддержится современными способами работы со вкусом — су-видом, дегидрацией, ферментацией и т.п.

В течение летнего сезона в «Хохловке» пройдёт три гастрономических ужина. Их даты будут объявлены в ближайшее время.

