Студенческий кампус в Перми построен на 17% Поделиться Твитнуть

На данный момент готовность кампуса «Будущее Пармы» в Перми составляет 17%, об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По его словам, к сегодняшнему дню все здания увеличились в высоту на несколько этажей. Сейчас строители (ежедневно на площадке заняты более 700 рабочих) занимаются возведением несущих конструкций девяти корпусов кампуса. Следующий шаг — прокладка инженерных систем, завершение теплового контура зданий и установка внутренних стен и перегородок. Обустройство кампуса для проживания и учебы начнется в следующем году.

Ранее отмечалось, что работы по строительству кампуса «Будущее Пармы», рассчитанного на обучение более 5 тыс. студентов из разных регионов России, включая Пермский край, ведутся по графику. Сроки дорожной карты соблюдаются.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.