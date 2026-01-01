На территории межвузовского кампуса в Перми ведётся строительство всех корпусов В спорткомплексе монтируют трибуны

Фото: Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

На территории межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в Перми ведётся строительство всех девяти корпусов. Региональное агентство по сопровождению концессионных проектов поделилось кадрами со стройплощадки.

«Стройка идёт на всех участках объекта. Активно растут этажи. На большинстве корпусов уже возводят конструкции первого и второго этажей», — отметили в ведомстве.

В нескольких корпусах рабочие в апреле завершили вертикальную гидроизоляцию с утеплением и приступили к кладке наружных стен. В подвалах ведётся монтаж перегородок, на технических этажах — инженерных систем.

Одновременно с этим в физкультурно-оздоровительном корпусе возводят конструкции трибун. Для обеспечения кампуса теплом строят котельную. Всего в работах на площадке задействовано около 700 человек и 32 единицы техники.

Ранее отмечалось, что работы по строительству кампуса «Будущее Пармы», рассчитанного на обучение более 5 тыс. иностранных студентов, ведутся по графику. Сроки дорожной карты соблюдаются.

