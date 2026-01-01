Глава Минобрнауки России провёл встречу с губернатором Прикамья Обсуждалось развитие научно-образовательной инфраструктуры в регионе

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков провёл встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в Москве. Основной темой обсуждения стало развитие научно-образовательной инфраструктуры в регионе.

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что благодаря соглашению о паритетном финансировании в Пермском крае отремонтируют 19 объектов вузов, подведомственных Минобрнауки России, включая общежития. Пермский край стал первым регионом страны, присоединившимся к этому проекту.

Губернатор выразил благодарность команде Валерия Фалькова за участие в значимом проекте по ремонту общежитий.

В программу капитального ремонта вошли общежития Пермского политехнического университета, Пермского аграрного университета, Пермского классического университета, Пермского педагогического университета, Пермского медицинского университета, а также Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.

Строительство кампуса «Будущее Пармы», рассчитанного на обучение более 5 тыс. иностранных студентов, продолжается. Работы ведутся по графику, и сроки дорожной карты соблюдаются.

Также на встрече обсудили две краевые инженерные школы. В Пермском государственном национальном исследовательском университете открылась школа «Фотоника, новые материалы и приборостроение», где разрабатываются инновационные решения для промышленности и готовятся специалисты в области навигации, связи, сенсорики и беспилотных технологий. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете действует школа «Нефтегазовый инжиниринг».

Дмитрий Махонин отметил, что с 2025 года в Прикамье запустят комплексную государственную программу «Научно-технологическое развитие Пермского края», которая будет готовить кадры для приоритетных отраслей экономики. Программа обеспечит непрерывность образовательного процесса, профориентацию и маршрутизацию учащихся от школы до предприятия.

Кроме того, обсуждался переход вузов на новую систему образования, предложенную вузами и работодателями. Она объединит бакалавриат и специалитет в единый уровень высшего образования, а магистратуру выделит в отдельный специализированный уровень. Больше времени будет посвящено практическим занятиям, что позволит студентам лучше подготовиться к будущей профессии, а работодатели получат специалистов с опытом.

«Наши вузы готовы к переходу и уже разработали новые образовательные программы», — подчеркнул губернатор.

