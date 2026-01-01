К Дню Победы в Перми создали театрализованную экскурсию об эвакогоспиталях

Администрация Перми

К Дню Победы в Перми создали театрализованную экскурсию, посвящённую медикам и эвакогоспиталям, работавшим в Молотове в годы Великой Отечественной войны. Её маршрут проложен по центральным улицам города.

«Экскурсия проходит по центральным улицам города: Сибирской, 25 Октября, Петропавловской и Советской. Шесть сцен посвящены сохранению памяти о медиках пермских эвакуационных госпиталей, их труду в тылу, а также формированию чувства патриотизма и любви к малой родине», — рассказали в администрации Перми.

Мероприятия организованы культурно-историческим проектом «Музей Аптекарский двор». Экскурсия «Молотов. Главы из романа» рассказывает о вкладе медицинских работников и эвакогоспиталей в Победу в войне.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 9 мая в Перми запланировано более 110 событий, в том числе торжественное прохождение войск и шествие «Бессмертного полка». Завершением дня станет праздничный семиминутный фейерверк на правом берегу Камы.

